L'Engas a caccia della promozione in A1

L'Engas a una vittoria dalla promozione in A1. La Federazione italiana sport rotellistici ha varato il programma della Final four dei playoff del campionato di Serie A2 che decreterà le due squadre che saliranno di categoria. Appuntamento nel week end di sabato 22 e domenica 23 maggio al PalaPregnolato di piazzale Domenicale sotto l'egida della società Hockey Vercelli. Si inizia sabato 22 alle ore 15 con la prima semifinale tra Cgc Viareggio e Matera. Alle 18 in pista l'Engas Hockey Vercelli che se la vedrà con il Montecchio Precalcino. Le vincenti delle semifinali saranno direttamente promosse in A1. Domenica alle ore 15 finale per il terzo e quarto posto tra le perdenti del giorno prima. Alle 18 finalissima per il titolo di campione d'Italia di Serie A2 tra le vincenti delle semifinali. Si tratta di gare a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno si disputeranno due tempi supplementari da 5 minuti l’uno. Dovesse persistere la parità verranno effettuati i tiri di rigore. L’accesso al palazzetto è vietato al pubblico per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta da MS Sport sul canale 601 del digitale terrestre, in chiaro anche su TVSat 54 o sulla piattaforma Sky canale 814. Match visibili anche su FisrTv web Tv.