Figc regionale: due videoconferenze con le società

Il Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Figc-Lega Nazionale Dilettanti intende condividere con le società aderenti ai campionati di Eccellenza e Promozione la normativa riguardante l’obbligo di utilizzo dei giovani per i campionati della prossima stagione sportiva 2021/2022.

Il presidente Christian Mossino ha, quindi, convocato in videoconferenza le interessate in due specifiche riunioni che si terranno lunedì 24 maggio, per l’Eccellenza, e mercoledì 26 maggio per la Promozione; entrambi gli incontri si svolgeranno alle ore 18,30.

Ai sodalizi appartenenti alle due categorie di vertice regionale verranno trasmesse le credenziali di partecipazione su piattaforma Zoom Meeting.