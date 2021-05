Sarà Pro Vercelli-Alto Adige

Sarà l'Alto Adige (terza classificata nel girone B) l'avversaria della Pro Vercelli nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le bianche casacche giocheranno al "Piola" la gara di andata domenica 23 maggio (si attende la definizione dell'orario), mentre mercoledì 26 maggio saranno di scena al "Druso" di Bolzano. Al termine dei due incontri in caso di parità di reti passerà al turno successivo l'Alto Adige in quanto testa di serie. Gli altri accoppiamenti sorteggiati questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro: Feralpisalò-Bari; Matelica-Renate; Palermo-Avellino; Albinoleffe-Modena. Le cinque vincenti nei quarti di finale saranno unite ad Alessandria, Padova e Catanzaro, seconde classificate dei tre gironi al termine della stagione regolare. L'ultimo doppio confronto tra Pro Vercelli e Alto Adige è datato 2013/2014. Fu infatti la finale playoff per la promozione in B con i bianchi che espugnarono 1-0 Bolzano e pareggiarono 1-1 al "Piola" brindando al salto di categoria.