Pattinaggio: Morgana e Ginevra Olivetti campionesse regionali

Morgana Olivetti si riconferma campionessa regionale, sia per la Uisp categoria Allievi sia per la Fisr categoria B, mentre la sorella Ginevra Olivetti sale sul gradino più alto del podio regionale nella nuova disciplina in cui si presenta, la “Solo Dance” Fisr.

Ancora successi per le due pattinatrici di Costanzana (Vercelli), portacolori della Gioca Novara, che si confermano al vertice delle loro rispettive specialità in Piemonte e guadagnano l’accesso ai campionati nazionali. Morgana, pur tra mille difficoltà dovute agli studi e al periodo di crescita fisica, ha gareggiato per il titolo Uisp ad Asti in regione Settime domenica 9 maggio, ottenendo i punteggi necessari per la riconferma del titolo. La settimana seguente a Novara ha “cannibalizzato” anche il podio Fisr. «La qualificazione ai campionati italiani è stata centrata, ora sotto a preparare le gare di quartetto per fine mese e lo “short program” sperando di recuperare la forma fisica e mentale giusta», commentano gli accompagnatori. Per Ginevra Olivetti, dopo un periodo di ritiro dalle gare, il rientro è stato trionfale. Per la disciplina in cui ha gareggiato domenica 16 maggio per il campionato Fisr, la “Solo Dance”, ha iniziato gli allenamenti solo ai primi di aprile. Oltre che ai campionati nazionali di categoria, Ginevra parteciperà anche ai tricolori di quartetto a fine maggio.