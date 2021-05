Le "performance" di Ginevra

Una buona prestazione da parte di Ginevra Deandreis alla finale nazionale Allieve Gold di artistica femminile che si è svolta nei giorni scorsi a Mortara. Ginevra, atleta della Libertas Vercelli, è salita in pedana nella categoria A1. Alla sua prima esperienza in campo nazionale la Deandreis ha eseguito un’ottima gara “sporcata” solo da una caduta al corpo libero. Ottimi gli esercizi alle parallele asimmetriche e ai cinghietti. Ginevra, che ha compiuto da poco 8 anni, è cresciuta tantissimo tecnicamente in questi ultimi mesi e il suo grande impegno le ha permesso di arrivare fino a questa finale.

"I complimenti vanno a lei, e a tutto lo staff tecnico della Libertas Ginnastica Vercelli - dicono dalla società del presidente Luca Casalino - Un plauso quindi a Barbara Bascetta, Federica Gatti, Enrico Pozzo, Matteo Facelli e Fabrizio Gasparetti".