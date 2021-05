Ai Warriors il campo di Fontanetto Po per altri sei anni

Per altri sei anni la società calcistica di Fontanetto Po Warriors '84 potrà disporre del campo sportivo in corso Massimo D’Azeglio. La gestione dell’impianto da anni affidata al club di Teresio Risoli e in scadenza a fine 2020 ha trovato riconferma dopo un avviso di manifestazione di interesse pubblicata dagli uffici comunali.

"Una sola candidatura - dice il presidente Risoli - E' stata una vittoria facile, meno impegnativa di quelle giocate sul campo. D’altronde il campo, dopo tanti anni di gestione e tanto impegno per la sua buona conservazione lo sentiamo un po’ nostro".

Un’affermazione che trova conferma dal palazzo comunale. E non sono pochi gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche di migliorie che negli anni sono stati eseguiti, in parte a carico del Comune ma anche a spese della società. Intervento rilevante nel 2020 è stato la sostituzione della vecchia illuminazione con un impianto a led che oltre a una migliore luminosità è decisamente più economico e prossimamente si provvederà alla recinzione dell’area tribuna. Attiva dal 1984, la squadra nata dalla passione calcistica di Risoli, ha sempre disputato il campionato amatoriale del Csi. Stagioni alle stelle e qualcuna sotto tono, ma a ogni inizio campionato si ripartiva con la stessa grinta e determinazione del primo anno. Anche l'ambizione del podio non è mai mancata nel gruppo dirigenziale anche se questa, forse per scaramanzia, emergeva solamente a metà campionato. Una bella storia che sta arrivando al traguardo del quarantennio, una storia di costanza, di fatica, di sacrificio, la voglia di offrire l'opportunità ai giovani del paese di fare sport.

"Purtroppo l'emergenza Covid-19 ha sospeso l’attività che speriamo di poter riprendere a breve - conclude Risoli - Noi siamo pronti e contiamo di arruolare nuove leve".