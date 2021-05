Scattano i campionati di baseball

Nel week end di sabato 22 e domenica 23 maggio iniziano tutti i campionati italiani di baseball e softball. Le sedici società piemontesi si stanno preparando al meglio per essere pronte al play ball.

Cambia pelle, ma non troppo, la Serie A Baseball che vedrà le 33 società partecipanti divise in 8 gironi, 7 da 4 e 1 da 5 squadre, per una prima fase al termine della quale le migliori otto andranno a giocarsi le loro chance per il tricolore, mentre le altre 25 lotteranno per non retrocedere. Il Piemonte si presenta al massimo campionato italiano con le formazioni del B.C. Settimo e dei Grizzlies Torino inserite nel girone A insieme a: Milano 1946 e Parma. La Serie A2 Softball mantiene la formula della passata stagione con 14 formazioni divise in due gironi da 7 squadre, al termine della regular season le prime due classificate di ogni girone si qualificano per la serie finale. La squadra vincente i playoff di A2 softball 2021 sarà promossa alla A1 2022. Parteciperanno ai playout le settime classificate dei due gironi che si sfideranno, al meglio delle 5 partite, per la salvezza, la perdente retrocederà in B. Il Piemonte si presenta al campionato con le formazioni dell’Avigliana Rebels e La Loggia Softball inserite nel girone A insieme a: Crocetta Parma, Legnano, Lucca, Rescaldina e Supramonte Orgosolo.

Il consiglio federale ha definito i 7 gironi per la B softball con la regular season che terminerà ad agosto per lasciare spazio dall'11 settembre ai playoff. Tre le formazioni piemontesi che scenderanno in campo tutte inserite nel girone A: Avigliana Bees, Kings Castellamonte e Porta Mortara Novara insieme alle liguri Sanremese e Star Cairo.

Nessuna novità nella struttura della B di baseball che vedrà le 33 società partecipanti divise in 4 gironi, 1 da 9 e 3 da 8 squadre, è prevista l'abolizione di playoff e playout che porteranno quindi le vincenti dei gironi alla promozione diretta in A 2022 e le ultime classificate alla retrocessione nella C 2022. Il Piemonte si presenta al campionato con le formazioni dell'Avigliana Rebels e del B.C. Fossano inserite nel girone A insieme a: Ares Milano, Codogno, Junior Parma, Legnano, Piacenza, Poviglio e Reggio Rays.

La Serie C di baseball ha definito la nuova calendarizzazione della stagione 2021 con 77 formazioni divise in 16 gironi. Dal secondo week end di settembre andranno in campo per i playoff le squadre che si giocheranno le 3 promozioni in palio in B 2022. Il Piemonte si presenta al campionato con 9 squadre divise in due distinti gironi. Nel girone A parteciperanno Brothers Alessandria, Desperados Torino, Jacks Torino e J.F.K.Mondovì, insieme alle Liguri Cairese, Rookie Genova e Sanremo. Nel girone B si affronteranno Athletics Novara, Avigliana Bees, Porta Mortara Novara, Red Clay Castellamonte e Vercelli insieme alle lombarde Malnate e Saronno.

Campionati giovanili piemontesi softball e baseball

SOFTBALL

La categoria Under 13 di vedrà scendere in campo 4 formazioni in un girone unico con gare di andata e ritorno edun doppio incontro a giornata. Di scerna: Avigliana Rebels, La Loggia Softball A, La Loggia Softball B e Porta Mortara Novara.

La categoria Under 15 vedrà scendere in campo 4 formazioni in un girone unico con gare di andata e ritorno e un unico incontro a giornata. Partecipanti: Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Porta Mortara Novara e le liguri della Sanremese.

La categoria Under 18 vedrà scendere in campo 2 formazioni (Avigliana Rebels e La Loggia Softball) in un girone unico con gare di andata e ritorno e un unico incontro a giornata.

BASEBALL

La categoria Under 12 vedrà scendere in campo 11 formazioni divise in due gironi con gare di andata e ritorno e un unico incontro a giornata. Nel raggruppamento A Aosta Bugs, Athletics Novara, King’s Castellamonte, Red Clay Castellamonte e Vercelli. Nel B Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Fossano, Grizzlies Torino, Settimo e Skatch Boves.

La categoria Under 15 baseball vedrà scendere in campo 12 formazioni divise in due gironi con gare di andata, ritorno e un unico incontro a giornata. Nel girone A Fossano, Grizzlies Torino, Mondovì e Skatch Boves insieme alle liguri Cairese e San Remo. Nel B Athletics Novara, Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Red Clay Castellamonte, Settimo e Vercelli.

La categoria Under 18 vedrà scendere in campo 8 formazioni divise in due gironi con gare di andata, ritorno e intergirone ed un unico incontro a giornata. Nel girone A Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Cairese e Fossano. Nel B Athletics Novara, Grizzlies Torino, Porta Mortara Novara e Settimo.