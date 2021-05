Argento per Martina Michelone

Continuano ad ottenere promettenti risultati le giovani pattinatrici dell'Asd Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico anche nella specialità singolo in occasione del Trofeo d’interesse nazionale Aics Fase I 2021, disputato a Castelletto d'Orba (Alessandria).

La bellissima giornata di gara ha visto impegnate quattro atlete biancorosse. Nella categoria "Aics gruppo 3" Ilaria Perugino ha ottenuto la quinta piazza, Anita Berveglieri la settima e Maria Cecilia Castiglione la nona, mentre nella “Junior Aics Gruppo 3” l'argento ha cinto il collo della più esperta Martina Michelone.

Nonostante si trattasse della loro prima gara, dopo il forzato e complicato periodo pandemico e ci fosse pertanto molta emozione, tutte le pattinatrici hanno saputo dare il massimo. Le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici dello Skating infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni delle loro giovani e tenaci atlete. Tutte si presentavano con nuovi programmi gara e i punteggi ottenuti hanno dimostrato che il lavoro impostato in pista non solo funziona ma sta crescendo.