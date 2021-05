Vercelli Rices battuti dalla capolista

La buona prestazione dei Vercelli Rices avvicina il Bea Chieri (capolista con l'Arona), ma non è sufficiente per sbancare il parquet torinese nella terza giornata di ritorno del girone A del campionato maschile di pallacanestro di Serie C Silver. Sconfitta con distacco troppo severo se paragonato all'andamento della partita: 70-56 il finale. Nessun timore reverenziale dei cestisti allenati da Galdi che esordiscono con una serie di triple feroci (al 6' 6-11) valide per un meritatissimo break. Rintuzzato solo negli ultimi minuti, ma utile per condurre 12-14. Il secondo quarto mette in evidenza la qualità di Morello, davvero immarcabile in alcune occasioni e capace di tre canestri consecutivi. Bea Chieri in difficoltà (18-24) e risucchiato anche dall'imprecisione al tiro dal perimetro (al 20’ 27-33). L’intervallo porta consiglio ai padroni di casa, tuttavia i Vercelli Rices non cedono e difendono con grinta, simbolo di questa volontà una stoppata siderale di Ghezzi. La gara diventa intensa, cedendo però sul piano tecnico, e tutto sommato dando ragione alla fisicità dei chieresi (al 30' 48-48). Si gira all'ultimo tempino con Raise bravo a tenere accese le luci dei Vercelli Rices, che purtroppo tendono a perdere luminosità con il trascorrere dei minuti. C’è un filo di speranza sul 55-50, ma un canestro e un paio di azioni di Mosca e Drame mettono il sigillo del Bea Chieri all’incontro.

Tabellino: Gagnone p.ti 2, Agoglia, Morello 16, Giordano 4, Raise 14, Liberali, Reiser 4, Cattaneo, Giromini 8, Vercellone, Martinotti 5 e Ghezzi 3.

