Quattro medaglie d'oro per la Pgs Ciao

Dopo un anno di stop forzato causa emergenza sanitaria, alcune atlete della Pgs Ciao Vercelli ritmica sono tornate in pedana nella prima prova regionale Csi individuale, coppie e squadre valida per la qualificazione alla fase nazionale. La gara ha visto impegnate più di 140 ginnaste suddivise nelle varie categorie e fasce di età. La competizione si è svolta domenica 9 maggio al PalaVicuna dell'istituto Sacro Cuore di Vercelli, in corso Italia 106. La Pgs Ciao è salita in pedana con 26 atlete tutte individualiste (la società per scelta propria ha deciso di rinunciare a coppie e squadre per evitare ulteriore rischi di contagio per le proprie atlete).

Il club cittadino ha ottenuto complessivamente quattro ori, sette argenti e sette bronzi. Le ginnaste che hanno raggiunto il primo gradino del podio sono: Ambra Nava (categoria Allieve Medium palla), Carola Gallo (Ragazze Large classifica assoluta somma dei due esercizi con attrezzi), Elisa Berzano (Senior Large classifica assoluta) e Giada Carlucci Senior Medium fune).

Argento per Carola Gallo (categoria Ragazze Large nastro), Giada Montaldi (Junior Medium cerchio), Gemma Balocco (Junior Medium corpo libero e nastro), Francesca Tirelli (Junior Medium classifica assoluta), Elisa Berzano (Senior Large fune e clavette).

Sul terzo gradino del podio Arvisa Memaj (categoria Tigrotte Sall corpo libero), Adele Ferraris (Tigrotte Medium cerchio), Aurora Cena (Ragazze Medium corpo libero), Maria Teresa Cometti (Ragazze Large corpo libero), Francesca Tirelli (Junior Medium cerchio), Giada Montaldi (Junior Medium nastro) e Giulia Zaccone (Junior Medium classifica assoluta).

Le altre posizioni raggiunte dalla Pgc Ciao: Arianna Rosso (quarta), Giulia Spassino (quinta), Carlotta Ravacino (sesta), Melita Hysaj (settima), Camilla Barotti (ottava), Marta Verbano (quarta), Martina Cattaneo (settima), Chiara Santarella (quinta), Aurora Cena (settima), Caterina Gibin (nona), Martina Pellegrini (sesta), Sara Battezzato (nona), Alice Cavagliano (undicesima), Alice Cavagliano (quarta), Martina Pellegrini (quinta), Caterina Gibin (sesta), Giulia Zaccone (quarta), Matilde Scrivanti (quinta), Margherita Conti (sesta), Giulia Zaccone (quarta), Francesca Tirelli (quinta), Matilde Scrivanti (quarta), Margherita Conti (quinta), Carola Gallo (quarta) e Maria Teresa Cometti (settima).

"La società si congratula con le atlete e con i tecnici Francesca Rossi e Sonia Tento che hanno seguito e supportato le ragazze in gara e ringrazia tutti i genitori che hanno collaborato nell'organizzazione della manifestazione in pieno rispetto delle norme anti Coronavirus - sottolineano dalla Pgc Ciao - Le ginnaste sono già al lavoro per preparare le prossime gare di cui una on-line e l'altra sempre a Vercelli isabato 5 giugno per la seconda prova regionale valevole per la qualificazione alla fase nazionale Csi".