Cadono gli Under 17 della Pro Vercelli

La squadra Under 17 della Pro Vercelli ha perso 4-2 sul campo del Como il match valido per la quarta giornata di andata del girone 1 del campionato di Lega Pro. A Erba vantaggio dei lariani che al 18' hanno bloccato la partita con Duchini. Al 27' raddoppio di Ronco. Nella ripresa terza rete dei padroni di casa ad opera di Di Pentima al 71'. Reagisce la Pro con i gol di Barale al 79' e di Palumbo all'83'. Il 4-2 per il Como è messo a segno da Schiavo all'87'.

Mister Stefano Melchiori ha schierato questa formazione: Samarxhi, Santi, Brollo (dal 59' Peritore), Ferri (dal 79' Petrassi), Scalia (dal 59' Gallina), Eusebione, Bresciani (dal 46' Barale), Gasparoni (dal 79' Palumbo), Romano (dal 66' Coppola), Viberti e Messina (dal 66' Amato). A disp. (Squatrito e Perelli).

L'altra gara del girone, Lecco-Alessandria, è stata rinviata; ha riposato: Novara.

In classifica comanda il Como con 7 punti (3 gare giocate); segue Novara a quota 3 (2), Alessandria (1), Lecco (1) e Pro Vercelli (3) a 1 punto.