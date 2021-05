Amatori Vercelli al quarto posto nella Final four

Niente da fare per l'Hockey Club Amatori Vercelli nei playoff del campionato di Serie B. I gialloverdi, sabato 15 e domenica 16 maggio, hanno partecipato al concentramento a quattro squadre per la promozione in Serie A2 che si è disputato a Correggio con Agrate Brianza, Hockey Correggio e Hockey Breganze. Nel girone A, la squadra allenata da Andrea Ortogni, senza il cannoniere Enea Monteforte che aveva deciso di concludere la stagione prima degli spareggi, ha concluso a 0 punti la due giorni di partite.

Sabato sera l'Amatori ha perso per 11-1 contro l'Agrate Brianza, avversaria che proveniva proprio dal torneo di qualificazione dei vercellesi, dove si era classificata al primo posto; rete della bandiera realizzata da Simone Tarchetti. Domenica mattina l'Amatori è stato sconfitto dal Breganze per 6-3 nonostante le marcature di Tarchetti e Tiziano Orso (doppietta). In serata poi il terzo ko, questa volta contro il Correggio, vincitore per 9-0. Ad aggiudicarsi la Final four è stato lo stesso Correggio con 7 punti in classifica, ottenendo così la promozione.

Nel secondo raggruppamento è stato il Circolo Pattinatori Grosseto a chiudere al primo posto, davanti ai concittadini dell'Alice Grosseto Hockey, all'Hockey Prato e all'Hockey Viareggio.

