Rinviata la gara della Pfv ad Arona

La gara valevole per la terza giornata di andata del girone A della Coppa del Centenario Fip, in programma sabato 15 maggio alle ore 20,30 fra Arona Basket e Pallacanestro Femminile Vercelli è stata rinviata per ragioni cautelative, in accordo fra le due società, stante un riscontro positivo al Covid-19 di un tampone rapido effettuato da una giocatrice. Si è in attesa di ulteriori accertamenti. La partita verrà recuperata presumibilmente lunedì 31 maggio.