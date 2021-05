Libertas Ginnastica Vercelli: incetta di medaglie

Libertas Ginnastica Vercelli protagonista a Novara nel week end del 1-2 maggio nella seconda prova individuale del campionato Fgi Silver di artistica femminile. Per la categoria LC le atlete del sodalizio del presidente Luca Casalino hanno fatto incetta di medaglie in tutte le categorie, le prime a salire in pedana sono state le Allieve 2 che hanno conquistato tutti i gradini del podio. Prima classificata: Melissa Fusari; conferma il secondo posto della prima prova Rebecca Carbone, terza Sofia Florio, quinta Sonia Belotti. Tocca poi a Clara Conti tra le Allieve 3 che conferma il risultato della prima prova salendo nuovamente sul gradino più alto del podio.

Ultime, ma non per i piazzamenti, le Allieve 4 che chiudono la giornata in bellezza: seconda Margherita Casalino, terza Isabel Pantaleo e quarta Alisia Carbone. Tutte le ginnaste hanno svolto un ottimo lavoro riuscendo ad eseguire al meglio i nuovi elementi. Sempre nella giornata di sabato hanno gareggiato per la categoria LB Junior e Senior Kristel Hilaj, Valentina Castaldo, Sophie Montinaro e Matilde Gabutti.

Tutte hanno portato a termine un’ottima performance: Hilaj e Castaldo hanno conquistato il podio, rispettivamente al primo e al terzo posto; non è stata da meno Sophie Montinaro che, come nella la prima gara del campionato, ha raggiunto la vetta della classifica e si è aggiudicata il primo posto, la Gabutti ha concluso la competizione con un ottimo settimo posto.

La domenica è dedicata tutta alle piccole della categoria LA3 Allieve. La prima a presentarsi in pedana è stata Amanda Danaj, classe 2012, che è giunta al dodicesimo posto. A metà mattina è il momento di Carolina Chiodelli e Kristel Palumbo, classe 2011, che con una prestazione priva di grandi errori si è posizionata a metà classifica.

Le ultime ginnaste in gara nella giornata sono Francesca Puozzo, Sofia Bonni, Luisa Soriente, Elisa Vidrica, Arianna Mazzeri e Lisa Bullano, tutte appartenenti alla classe 2010. Hanno svolto i loro esercizi nel migliore dei modi, nonostante le prime esperienze in una competizione di Federazione.

“Le allenatrici Alessia Nicolin, Alysea Sessa e Graziella Bartolomei si ritengono soddisfatte del lavoro svolto dalle atlete – dicono dalla società Libertas - Un doveroso ringraziamento ai tecnici Alessia Nicolin ,Federica Gatti, Enrico Pozzo, Barbara Bascetta Matteo Facelli, Fabrizio Gasparetti, Alisea Sessa, Graziella Bartolomei. Un grazie per il sostegno anche agli sponsor Reale Mutua Vercelli Borgogna-Pavese, Gruppo Marazzato, Erreà Play Vercelli, Pizzeria “Da Pupetta” Vercelli, Impresa Pavese Onoranze Funebri San Eusebio, Autoriparazioni Fabrizio Francese, Rizzi Unipol-rental, A.B. Auto srl e Concessionaria Suzuki”.