La Multimed Vercelli soccombe a Venaria

Sconfitta esterna per la Multimed Volley Vercelli che nella gara d'esordio della seconda fase della Serie C maschile, sabato, è stata superata dalla Polisportiva Venaria in tre set.

"Abbiamo sofferto molto in ricezione, soprattutto nei primi due set - commenta coach Fabio Zimbaldi - Poi nel terzo abbiamo preso le misure ai nostri avversari e reagito bene, ma avanti 19-14, non siamo stati cinici al punto giusto per riaprire la gara. Peccato perché abbiamo affrontato un avversario alla nostra portata e con un pizzico di attenzione in più il risultato poteva essere senza dubbio differente. D'ogni modo, testa subito al prossimo match".

Dopo un avvio equilibrato, sono i padroni di casa che conquistano un break di vantaggio e si aggiudicano il parziale (25-18). Stessa musica nel secondo con i torinesi che in breve bissano (25-17). Nel terzo i pallavolisti vercellesi provano a riaprire i giochi, ma le loro speranze si infrangono sul 25-23.

