Il Borgovercelli cala il tris

Vittoria del Borgovercelli per 3-0 in casa contro l’Atletico Torino, sconfitta immeritata per 1-0 nel finale per la LG Trino sul campo della RG Ticino. Sono questi gli esiti dei match per le vercellese nella sesta giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

I trinesi sono stati battuti in chiusura a Romentino dalla RG Ticino: decisivo il gol di Scienza all’89’ dopo che i novaresi al 70’ avevano fallito un rigore con Bugno e all’84' erano rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Rosato. Nel recupero traversa di Bissacco che ha fatto gridare al gol del pareggio per i trinesi. Buona la prestazione della LG Trino (in azione nella foto di Patrizia Coppari) che ha giocato a viso aperto contro la favorita del girone A.

Al “Beretta-Muttini” mister Roberto Gioia ha schierato la sua LG Trino con Mastrorillo, Albino, Laneve (dall’88’ Ferrari), Bussi, Baggio, Francia, Coppola (dal 63’ Troplini), Birolo, Cabrini, Bissacco e Brugnera. A disp. (Bouchefra, Moracchiato, Pane, Misbah, Giarola, Roncarolo e Veliu).

Vittoria per 3-0 in casa invece per il Borgovercelli contro l’Atletico Torino: hanno deciso le reti messe a segno da Graziano al 31’, a inizio ripresa Gallace al 46’ e infine Russo al 64’. Nel match dell'Aldo Vigino il tecnico Gregory Moretto ha impiegato: Cantele, Premoli, Gnemmi (dal 75’ Verbano), Frascoia (dal 69’ Bertola), Miglietta, Graziano, Secci, Gallace (dal 71’ Rognone), Pinelli, N. Petrillo (dal 51’ Russo) e Rossi. A disp. (Bonassi, Cicogna, Negretti, Biano e Trevisio).

Gli altri risultati: Aygreville-Pro Eureka 2-1; Lucento-La Biellese 0-1; Oleggio-Dufour Varallo 5-0; ha riposato: Borgaro.

La classifica: La Biellese p.ti 13; Borgovercelli e Aygreville 11; RG Ticino** e Pro Eureka 10; Oleggio 7; LG Trino 6; Borgaro* 4; Dufour Varallo* e Lucento 2; Atletico Torino 0.

N.B.: **due partite da recuperare; *una gara in meno.

I recuperi: mercoledì 19 maggio alle 16 Borgaro-RG Ticino (al “Walter Righi” di Borgaro Torinese); mercoledì 26 maggio alle 20,30 RG Ticino-Dufour Varallo (a Romentino).

Nella Serie C femminile di calcio a cinque le ragazze del Piemonte Sport sono state sconfitte in casa dalla capolista Academy Torino per 8-0. Mister Elia Pettinato è partito con Spatola, Borando, Candida, Ossola e Gulli per poi impiegare anche Capuano, Pettinato, Giani, Cortese, Spina, Pepe e Ingannamort.

2021 - Riproduzione riservata