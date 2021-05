Pro Vercelli: un triennale per Erradi

La Pro Vercelli ha rinnovato il contratto dei diritti alle prestazioni sportive di Bilal Erradi. Il centrocampista classe 2001, dopo aver militato nelle giovanili delle bianche casacche, è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/2019 collezionando a oggi 26 presenze in Serie C. Erradi si è legato alla Pro Vercelli fino 30 giugno 2024.