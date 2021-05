Figc: corso per dirigenti di Primo Livello

In attesa di poter capire quali saranno i tempi per una ripresa di tutta l'attività, il Comitato Piemonte-Valle d'Aosta della Figc promuove gratuitamente un corso di formazione per dirigenti di società di calcio di Primo Livello.

L’obiettivo primario è di generare da una parte una necessaria opportunità per addetti ai lavori e genitori dei giovani tesserati, con la concreta prospettiva di proseguire nei successivi livelli di formativi finalizzati al conseguimento della qualifica di dirigente, direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva. Dall’altra l’apertura alle famiglie, che consentirà a migliaia di genitori di entrare nella realtà sportiva, dando un supporto alle società e avviare un percorso che gli consenta di acquisire una formazione di carattere professionale. Il corso si svilupperà con lezioni in videoconferenza, in orario pre-serale, articolato in sei giornate a partire dal mese di maggio con conclusione al 30 giugno.

L'insegnamento del corso è affidato a professionisti e relatori di provata esperienza, queste le seguenti aree tematiche: norme organizzative interne della Figc e regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (3 ore e mezza), codice di giustizia sportiva: procedure e modalità (2 ore), tesseramento (2 ore e mezza), strumenti conoscitivi in materia di contabilità e fisco agevolazioni fiscali per le società dilettantistiche (4 ore) e il dirigente accompagnatore ufficiale: ruolo e competenze (2 ore). Le adesioni dovranno essere trasmesse alla segreteria del Comitato regionale della Figc entro martedì 18 maggio 2021.