Quando il rigore di Da Silva stese la Juventus B

Il pallone racconta di una partita Pro Vercelli-Juventus B giocata allo stadio "Silvio Piola" il 25 novembre 2018 e valida per la tredicesima giornata di andata del girone A del campionato di Serie C della stagione 2018/2019. E' stato il primo incontro della storia tra le bianche casacche è la neonata formazione Under 23 della Vecchia Signora. Arbitra Daniele Paterna della sezione di Teramo davanti a mille spettatori.

Mister Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli neoretrocessa dalla Serie B, schiera la seguente formazione (modulo (4-2-3-1): Nobile; Berra, Tedeschi, Crescenzi, Iezzi (dall'86' Foglia); Bellemo, Da Silva (dal 67' Schiavon); L. Gatto (dal 75' Azzi) Germano, M. Gatto (dal 67' Mammarella); Morra (dall'86' Gerbi). A disp. (Moschin, Sangiorgi, Cavaliere, Milesi, Mal, Grillo e De Marino).

L'allenatore della Juventus Mauro Zironelli risponde con (modulo 4-3-3): Nocchi; Andersson, Del Prete, Zanandrea, Coccolo; Toure (dal 60' Emmanuello), Muratore (dal 39' Zappa), Kastanos; Zanimacchia (dal 77' Bunino), Olivieri (dal 77' Mavididi), Pereira (dal 39' Morelli). A disp. (Del Favero, Busti, Nicolussi, Di Pardo, Beruatto e Pozzebon).

La Pro Vercelli parte bene e al 14' va in gol. Errore del portiere degli ospiti Nocchi. Leonardo Gatto anticipa Andersson e subisce il fallo del difensore bianconero. Rigore concesso dall'arbitro trasformato da Da Silva. Il risultato non cambierà più con la Juventus B che sarà costretta a giocare per un'ora in dieci a causa dell'espulsione di Andersson.

Al termine di quel campionato i bianchi si classificarono quinti e furono poi eliminati al secondo turno dei playoff dalla Carrarese. Per la Juventus Under 23 solo un dodicesimo posto a -3 dalla zona playoff.

2021 - Riproduzione riservata