Pro Vercelli: contratto rinnovato a Iezzi

La Pro Vercelli ha rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Iezzi.

Il difensore jolly classe 1999, dopo aver militato nelle giovanili della società bianca, è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19. Ad oggi ha collezionato 64 presenze in Serie C con la Pro. All'attivo un gol all'attivo messo a segno in questa stagione.

"Per la soddisfazione di tutti - si legge nella nota del club - Roberto Iezzi si è legato alla Pro Vercelli per la prossima stagione (2021/2022) con opzione di rinnovo per la successiva".