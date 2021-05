Diretta live per la Granfondo Mangia e Bevi

Collegamento alla pagina Facebook della Granfondo ciclistica Mangia e Bevi per chi non vorrà perdersi la prima edizione della seconda prova del circuito di Coppa Piemonte 2021. Dalle ore 9,30 di domenica 16 maggio si potranno vivere le emozioni dei partecipanti grazie alle interviste e alla presentazione del giornalista Luca Casali. Il live è articolato in quattro momenti: 9,30-10,15 presentazione del giornalista Luca Casali e immagini partenza; dalle 11,00 diretta live dal villaggio della Granfondo Mangia e Bevi in parco Kennedy a Vercelli; intorno alle ore 12,30 arrivo della Mediofondo; a seguire le immagini dell'arrivo della prova regina, la Granfondo. Durante i collegamenti live verranno inoltre proposte immagini prodotte da operatori al seguito della gara.