Artacrobatica Vercelli quattro volte sul podio tricolore

Asd Artacrobatica Vercelli sugli scudi. Sono state due giornate intense e ricche di soddisfazioni per la società cittadina che sabato 1 e domenica 2 maggio ha preso parte a Cesenatico alla seconda prova nazionale della Federazione italiana sport acrobatici e coreografici.

Alla competizione hanno partecipato le principali squadre italiane di acrosport e l'Asd Artacrobatica Vercelli ha portato a casa, oltre a una bellissima esperienza, anche molte soddisfazioni.

Oro per la combinazione C2 di acrosport a combinazioni per Elisabetta Longo e Irene Bosio (22.740 punti), che su musica classica drammatica con coreografia molto elaborata sono salite sul gradino più alto del podio.

Al secondo posto nella stessa categoria Sarah Caccavo e Morgana Greppi (22.520 punti) con un eccellente esercizio preciso e coinvolgente. Primo posto per l'esordiente Samuele Manfredini (23.740 punti) per la prima volta in gara e nella categoria più alta, Master Class Podest (verticalismo su appoggi rialzati), che ha presentato posizioni maschili di complessa esecuzione.

E non è finita. Battendo altre 16 avversarie Nicole Montinaro (24.390 punti) ha nuovamente trionfato con il suo esercizio elegante e raffinato e le sue movenze aggraziate.

Ottimo piazzamento per il duo C3 Francesca Perugino e Noemi Esposito (22.370 punti) che sfiorano il podio. Il loro esercizio ha dato una ventata di novità e freschezza alla gara. Sorridenti e vivaci Ginevra Arlone e Greppi Morgana sulle note del can can per l'esercizio al Podest C1 e Alessia Loiacono con una coreografia dai toni più drammatici. Ambra Fabbris, al debutto, ha dimostrato grande determinazione per la sua età.

"Gli istruttori Luca e Giuseppe e la coreografa Valeria - si legge in un comunicato - sono fieri dei grandissimi progressi della squadra".

L'Asd Artacrobatica Vercelli ora si prepara per la prossima gara regionale in programma sabato 15 maggio a Torino. A giugno ci saranno le competizioni nazionali a Cesenatico. Nel frattempo gli allenamenti proseguono nella struttura di corso Avogadro di Quaregna n. 39.