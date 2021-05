Vercelli Rices: inopinato passo falso casalingo

Imprevisto passo falso dei Vercelli Rices sconfitti 49-47 dallo ZeroUno San Mauro alla palestra Bertinetti nella seconda giornata di ritorno del campionato maschile di Serie C Silver. Prova incolore dei cestisti allenati da Galdi che durante i 40 minuti hanno mostrato percentuali di tiro scadenti. Va detto che il San Mauro ha approfittato del metro arbitrale alquanto permissivo per far valere la propria superiorità fisica, ma gli errori in fase di appoggio dei Vercelli Rices sono apparsi evidenti. Se la difesa ha dato qualche risultato, tuttavia la transizione ha mostrato troppe falle con possessi persi e conclusioni forzate. La partenza è firmata da Raise, autore di una tripla benaugurante, ospiti che faticano a trovare il canestro e mettono a segno il primo punto su tiro libero dopo due minuti. Nel frattempo i biancoverdi si bloccano, smarriscono la lucidità necessaria per acquisire buoni tiri. Fatto sta che i primi 10 minuti vanno in archivio sul 9-11. Il secondo quarto è un'altalena di vantaggi sempre controllati dal San Mauro. Coach Galdi prova a inserire Giromini, bravo a centrare un bomba che riequilibra il punteggio sul 23-23. Ma è un attimo, i torinesi poco prima dell'intervallo tornano in vantaggio (23-25). Barberis & C. mettono in difficoltà il quintetto bicciolano, sempre in affanno al momento di concludere, solo Morello dimostra di avere le misure giuste per essere efficace in attacco (al 30' 28-34). Vercelli Rices costretti a inseguire. Ghezzi bravo a rimbalzo è poco presente nello score e dal perimetro ci vuole un'invenzione di Raise per risollevare le sorti della partita (al 38’ 41-41). A questo punto la squadra di casa avrebbe la possibilità di ribaltare l’inerzia del match e in effetti torna a condurre (44-42). Situazione effimera, poiché un parziale di 4-0 ribalta nuovamente le sorti della gara consegnandola agli ospiti.

Tabelllino: Giordano p.ti 2, Ghezzi 4, Raise 13, Morello 18, Martinotti, Reiser, Giromini 9, Gagnone 1 e Vercellone.

