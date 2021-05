Senza reti il derby LG Trino-Borgovercelli

Termina a reti inviolate la sfida tutta vercellese della quinta giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Al “Roberto Picco” i padroni di casa della LG Trino e il Borgovercelli hanno dato vita a una sfida viva che però non si è schiodata dallo 0-0.

Mister Roberto Gioia ha schierato la sua LG Trino con Mastrorillo, Albino, Bytyci, Bussi, Baggio, Pane (dal 56’ Bouchefra), Coppola (dal 73’ Roncarolo), Birolo, Cabrini, Bissacco e Brugnera (dall’85’ Veliu). A disp. (Dinaro, Moracchiato, Troplini, Giarola, Veliu, Misbah, Ferrari).

Per il Borgovercelli il tecnico Gregory Moretto ha risposto con Cantele, Cicogna (dal 75’ Premoli), Negretti, Frascoia, Miglietta, Graziano, Secci, Gallace (dal 75’ Rognone), F. Petrillo (dal 65’ Pinelli), Provera e Russo. A disp. (Bonassi, Gnemmi, Bertolone, Rossi, Verbano e N. Petrillo).

Gli altri risultati: Atletico Torino-Aygreville 2-4; Borgaro-Oleggio 1-2; Dufour Varallo-Lucento 0-0; La Biellese-RG Ticino 2-2.

La classifica: La Biellese e Pro Eureka p.ti 10; Borgovercelli e Aygreville 8; RG Ticino** 7; LG Trino 6; Borgaro* e Oleggio 4; Dufour Varallo* e Lucento 2; Atletico Torino 0.

N.B: **due partite da recuperare; *una gara da recuperare.

Il programma dei recuperi: mercoledì 12 maggio alle 20,30 Borgaro-RG Ticino; mercoledì 19 maggio alle 20,30 Dufour Varallo-RG Ticino.

Per la quinta giornata del campionato di Serie C femminile di calcio a 5 le ragazze del Piemonte Sport sabato sera sono state sconfitte per 6-4 sul campo dell'Aosta 511.

