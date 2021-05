Pro Vercelli: la doppietta di Catania vale oro

La Primavera 3 della Pro Vercelli si impone 2-1 a Gessate in rimonta contro la Giana Erminio nella quarta giornata di ritorno del girone A del Trofeo "Dante Berretti". I baby leoni sono andati in svantaggio al 60' con rete del milanese Dilernia. Veemente reazione della Pro con l'attaccante Catania sugli scudi autore di una doppietta firmata al 73' e all'89' per la gioia dei suoi compagni. Mister Antonio Alacqua ha schierato: Bellesolo (dal 46' Caressa), Imperato, Brollo, Pane, Vetri, Formia, Mezzatesta, Dall'Olio (dal 77' Jukaj), Catania, Maggio (dall'89' Peretti) e Iemmi (dal 66' Rosset). A disp. (Liberali, Tourè, Bardo, Runcio, Fiore, Grosso, Di Chio e Campana). Con questa affermazione le bianche casacche mantengono la vetta del raggruppamento a pari punti con il Novara, che ha vinto in trasferta contro la Pro Patria. Sabato 15 maggio la compagine di Alacqua osserverà il turno di riposo.