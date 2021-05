Playoff Serie C: sarà Pro Vercelli-Juventus B

La Pro Vercelli sfiderà la Juventus B nel secondo turno a eliminazione del girone A dei playoff di Serie C. Le bianche casacche, classificatesi quarte, sfideranno i torinesi (decimi al termine della stagione regolare) che hanno vinto 3-1 in rimonta sul campo della Pro Patria. Questi i risultati degli altri due incontri: Lecco-Grosseto 1-4; Albinoleffe-Pontedera 1-0. Mercoledì 12 maggio allo stadio "Piola" dunque la squadra allenata da Francesco Modesto se la vedrà con la Juventus B, che in campionato è stata battuta da Masi & C. per 1-0 (gol di Comi) al "Piola" e per 2-0 in trasferta ad Alessandria (reti di Clemente ed Emmanuello). L'altra sfida a eliminazione diretta del raggruppamento sarà Albinoleffe-Grosseto. A Pro Vercelli e Albinoleffe per accedere alla fase nazionale basterà pareggiare in virtù della miglior posizione in classifica conseguita al termine della stagione regolare. Gli orari degli incontri verranno stabiliti lunedì 10 maggio dalla Lega Pro.