Pallacanestro Femminile Vercelli "corsara"

La Pfv fa il "bis" nella Coppa del Centenario andando ad imporsi sul parquet del Novara Basket per 74-64 al termine di una gara molto equilibrata e combattuta, giocata contro una buona squadra. Le cestiste vercellesi partivano in sordina, subendo forse un po' troppo la pressione difensiva avversaria e chiudendo sotto di tre punti (13-10) il primo periodo. Nel secondo, migliorate le percentuali di tiro (53 per cento da due alla fine) la squadra guidata da Gabriele Bendazzi teneva botta e riusciva a mettere la testa avanti a metà gara: 29-30. Nella ripresa la Pfv manteneva un certa supremazia di gioco, ma il vantaggio a suo favore al 30? restava sempre risicato: 45-49. Nell'ultima frazione, giocata sempre all’insegna dell’equilibrio, le vercellesi erano brave nel rush finale a mantenere a debita distanza le avversarie, mettendo dieci lunghezze tra se stesse e loro, peraltro tutte meritate. Come si può intuire dal punteggio, piuttosto alto per la Serie C femminile, gli attacchi hanno avuto una certa prevalenza sulle difese e la Pfv in talune circostanza si è complicata un po' la vita da sola commettendo errori banali che, se evitati almeno in parte, avrebbero potuto consentire una vittoria più agevole e meno sofferta. Ancora una volta trascinatrici sono state Ansu (90,9 per cento al tiro da due con 10 su 11) e Acciarino (75 per cento) assai ben supportate da Sarrocco, Coralluzzo e Bassani, che hanno contribuito al positivo 53 per cento al tiro da due. Buona la prestazione di Giulia Leone e positivo il rientro dopo lungo tempo di Pollastro. Un po’ in ombra le altre. La Pfv sabato 15 maggio alle ore 20,45 sarà di scena in riva al lago (Arona), in una gara che verosimilmente potrebbe sancire il primato in classifica nel girone di andata.

Tabellino Pfv: Bassani p.ti 6, Acciarino 19, Coralluzzo 7, Rey 2, Sarrocco 8, S. Leone 1, Bertelegni, Pollastro 4, Ansu 24, G. Leone 3, Deangelis e Ronca.