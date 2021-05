Scattano i playoff promozione

Chiusa la stagione regolare, la Serie C si appresta a iniziare i playoff che determineranno la quarta promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana. Si comincia domenica 9 maggio con le sfide del primo turno in gara unica (il pareggio premia chi gioca in casa in virtù della miglior posizione in classifica conseguita al termine del campionato). Questo il riepilogo degli incontri e delle squadre già qualificate al secondo turno e alla fase nazionale.

GIRONE A

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Alessandria e Renate

2° TURNO PLAYOFF: Pro Vercelli

1° TURNO PLAYOFF

Gara unica

domenica 9 maggio

Pro Patria-Juventus B (ore 17,30 - diretta Sky 252)

Lecco-Grosseto (ore 15 - diretta Sky 254)

AlbinoLeffe-Pontedera (ore 17,30 - diretta Sky 253)

GIRONE B

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Padova, Alto Adige e Modena (miglior quarta)

2° TURNO PLAYOFF: Feralpisalò

1° TURNO PLAYOFF

Gara unica

domenica 9 maggio

Triestina-Virtus Verona (ore 17,30 - diretta Sky 254)

Cesena-Mantova (sabato 8 maggio - ore 20,45 - diretta RaiSport)

Matelica-Sambenedettese (ore 17,30 - diretta Sky 255)

GIRONE C

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Catanzaro e Avellino

2° TURNO PLAYOFF: Bari

1° TURNO PLAYOFF

Gara unica

domenica 9 maggio

Juve Stabia-Casertana (ore 17,30 - diretta Sky 256)

Catania-Foggia (ore 17,30 - diretta Sky 257)

Palermo-Teramo (ore 15,30 - diretta Sky 258).

Il secondo turno a eliminazione diretta si terrà mercoledì 12 maggio. La prima fase nazionale è prevista per domenica 16 (andata) e giovedì 20 maggio (ritorno).