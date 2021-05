La Delegazione Figc torna operativa

Tenuto conto della necessità di fornire il necessario servizio in relazione all'organizzazione di amichevoli e tornei delle società calcistiche del territorio è stato disposto che il Comitato regionale e le Delegazioni provinciali/distrettuali della Figc – pur continuando ad essere chiusi al pubblico per disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti – siano operativi nel proprio interno per le competenze afferenti la verifica e approvazione delle istanze societarie in merito alle suddette specifiche attività.

La Delegazione provinciale Figc di Vercelli, che ha sede in via Chicco al numero civico 26, sarà operativa tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 14 fino al 31 maggio. Per informazioni si può chiamare lo 0161-250039 (fax 0161-254364) o inviare una e-mail a [email protected]

Essendo gli uffici chiusi al pubblico per poter eventualmente fissare un appuntamento in presenza è necessario concordarlo via telefono.