Le due Coppe Italia dell'Engas in passerella

Una delegazione dell'Hockey Vercelli è stata ricevuta in Comune dal sindaco Andrea Corsaro e dall'assessore allo sport Mimmo Sabatino. La società sportiva bicciolana, nata nel luglio 2019, ha mostrato con orgoglio in municipio le Coppe Italia conquistate lo scorso 24-25 aprile a Forte dei Marmi da parte delle compagini di Serie B e A2. Erano presenti per l'Hockey Vercelli sponsorizzato Engas il presidente Gianni Torazzo, il direttore generale Domenico Sabatino, il responsabile della comunicazione Paolo Gallione e il capitano della compagine di A2 Marco Motaran.

Il sindaco ha avuto parole di elogio per la doppia impresa compiuta in Toscana e ha spronato la società a continuare sulla strada intrapresa. Prossimo obiettivo la promozione in A1 che dovrà essere ottenuta il 22-23 maggio nella Final four del PalaPregnolato, che nei prossimi mesi come annunciato sarà oggetto di lavori da parte dell'amministrazione cittadina.