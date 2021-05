Anche al Frosinone piace Modesto

Solo voci di mercato, indiscrezioni o qualcosa di serio? L'allenatore della Pro Vercelli Francesco Modesto adesso è concentrato sui playoff che per le bianche casacche, giunte quarte nel girone A di Serie C, cominceranno mercoledì 12 maggio al "Piola" contro una di queste quattro avversarie: Albinoleffe, Pontedera, Grosseto o Juventus B. Il tecnico calabrese per la prossima stagione sarebbe nel mirino del Crotone, neoretrocesso in B, della Primavera della Roma e nelle ultime ore anche del Frosinone (squadra della categoria cadetta). Dopo i playoff sapremo quale sarà il futuro di Modesto.