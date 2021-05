Serie C: il 9 maggio al via i playoff

Chiusa la stagione regolare, la Serie C si appresta a iniziare i playoff che determineranno la quarta promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana. Si comincia domenica 9 maggio con le sfide del primo turno in gara unica (il pareggio premia chi gioca in casa). Questo il riepilogo degli incontri e delle squadre già qualificate al secondo turno e alla fase nazionale. Ancora da stabilire gli orari degli incontri.

GIRONE A

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Alessandria e Renate

2° TURNO PLAYOFF: Pro Vercelli

1° TURNO PLAYOFF - Gara unica domenica 9 maggio

Pro Patria-Juventus B

Lecco-Grosseto

AlbinoLeffe-Pontedera

GIRONE B

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Padova, Alto Adige e Modena (miglior quarta)

2° TURNO PLAYOFF: Feralpisalò

1° TURNO PLAYOFF - Gara unica domenica 9 maggio

Triestina-Virtus Verona

Cesena-Mantova

Matelica-Sambenedettese

GIRONE C

PLAYOFF FASE NAZIONALE: Catanzaro e Avellino

2° TURNO PLAYOFF: Bari

1° TURNO PLAYOFF - Gara unica domenica 9 maggio

Juve Stabia-Casertana

*Catania-Foggia

Palermo-Teramo

*il Catania attende la sentenza di mercoledì 5 maggio del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di due punti, se li riavesse potrebbe salire al quinto posto; avendo gli scontri diretti in vantaggio sulla Juve Stabia affronterebbe la Casertana, mentre i napoletani sfiderebbero il Foggia.