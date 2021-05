Pro Vercelli: gli Under 17 subiscono la rimonta

Gli Under 17 della Pro Vercelli subiscono la rimonta dell'Alessandria nel match disputato domenica mattina allo stadio "Piola" valevole per la seconda giornata di andata del girone 1 del campionato nazionale di Lega Pro. Bianche casacche avanti al 7' grazie a un gol di Fimiano e raddoppio di Messina al 42'. Nella ripresa i grigi acciuffano i padroni di casa con reti di Nobile al 50' e di Bocchio al 73'. Da rimarcare che sull'1-0 per la Pro il portiere vercellese Samarxhi ha parato un rigore a Barisone.

Mister Stefano Melchiori ha schierato la seguente Pro Vercelli: Samarxhi, Santi, Brollo, Ferri, Endemini, Eusebione, Bresciani (dal 76' Amato), Gasparoni, Romano (dal 67' Viberti), Fimiano e Messina. A disp. (Magliocco, Ricotti, Petrassi, Mosca, Perrelli e Palumbo).

Como-Novara è terminata 3-2; ha riposato il Lecco. Classifica: Como p.ti 4; Novara 3; Alessandria, Lecco e Pro Vercelli 1.

Prossimo turno (terza giornata di andata - domenica 9 maggio, ore 15): Alessandria-Como; Novara-Lecco; riposa: Pro Vercelli.