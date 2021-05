Modesto: "Questo quarto posto è da apprezzare"

Francesco Modesto non nasconde un pizzico di amarezza per un terzo posto sfuggito proprio all’ultimo.

“Il rammarico c’è – ha detto il tecnico della Pro Vercelli nell’immediato dopopartita di Carrara - anche perché credo che tra questa gara e quella di mercoledì scorso a Pontedera abbiamo raccolto troppo poco rispetto al numero di occasioni create”.

Così tra il rigore sbagliato, la traversa e diverse altre occasioni fallite per un soffio, il mister se la cava con una battuta: “Oggi (domenica - n.d.r.) potevamo giocare tutto il giorno, tanto la palla non sarebbe entrata...”.

Quindi Modesto sintetizza la stagione: “Non credo che tra le prime quattro degli altri gironi ci sia una squadra giovane come la nostra. Questo è un complimento non solo per i ragazzi, ma per la società, il direttore sportivo Alex Casella, tutto lo staff. Un grazie a tutti è doveroso, anche i tifosi che, seppure da lontano, ci hanno sempre fatto sentire il loro affetto. I playoff sono il premio per una stagione importante, ma anche una bella occasione per fare le cose per bene. Adesso ci riposeremo un paio di giorni, poi cominceremo a preparare la gara che ci attende tra dieci giorni. Abbiamo bisogno di rifiatare perché in tanti hanno tirato la carretta e la squadra è arrivata un po’ stanca per questo finale”.

Leonardo Gatto è certamente uno di quelli che più ha dato alla squadra da quando è arrivato, a gennaio: “Andiamo sempre ai tremila all’ora, abbiamo fatto 15 risultati utili consecutivi e sì, in questo finale ci è mancato qualcosa. Anche sul campo della Carrarese abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita e ottenere quel terzo posto che avremmo meritato. Adesso testa ai playoff: ci giocheremo la Serie B alla grande, senza lasciare niente di intentato”.

