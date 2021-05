Il debutto della Pallacanestro Femminile Vercelli

La Federpallacanestro regionale ha varato i calendari della Coppa del Centenario, riservata alle dodici società di Serie C e di Promozione femminile che vi hanno aderito. La Pfv è stata inserita nel girone con Junior Basket Monferrato, Novara Basket e Arona Basket. Si disputeranno 6 gare, tre di andata e tre di ritorno, e la vincente del girone, insieme con le vincenti di altri tre raggruppamenti analoghi, accederà a una fase finale a quattro per l'aggiudicazione della coppa. Le partite inizieranno domenica 2 maggio e si concluderanno domenica 6 giugno. La Pallacanestro Femminile Vercelli giocherà le sfide casalinghe alla palestra Bertinetti di corso De Rege. Debutto oggi, domenica 2 maggio, alle ore 21 tra le mura amiche contro la Junior Basket Monferrato. La compagine allenata da Gabriele Bendazzi nel frattempo ha continuato gli allenamenti, fatto salvo per un paio di giocatrici che non vi hanno preso parte per ragioni meramente precauzionali in relazione alla pandemia. Le cestiste saranno ai nastri di partenza con una grandissima voglia di giocare, dopo la lunga sosta forzata.

“La società spera, in questo modo, di dare un minimo senso a questa stagione agonistica pesantemente condizionata e pregiudicata dalle disposizioni connesse alla lotta al Coronavirus che hanno impedito di tornare in campo sino ad ora - dice il presidente della Pfv Claudio Roselli - Naturalmente saranno osservati obbligatoriamente i vari protocolli imposti dalla Fip (disinfezioni, tamponi, contingentamento del pubblico sugli spalti etc…) senza il rispetto dei quali non sarebbe possibile svolgere l’attività agonistica”.