Libertas Ginnastica Vercelli orgoglio della città

La Libertas Ginnastica Vercelli ha festeggiato l’importante promozione in Serie B di artistica femminile ottenuta nei giorni scorsi. Per celebrare questo importante traguardo è stata indetta una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 30 aprile alla palestra “Rosso” di via Viviani, nella quale sono intervenuti i rappresentati della Libertas, l’assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino e il delegato provinciale del Coni Laura Musazzo.

“Ci è andata bene rispetto ad altri sport - ha detto Luca Casalino, presidente della Libertas Ginnastica Vercelli - Nell'ultimo mese abbiamo fatto una quarantina di tamponi, perché servono per andare in gara. Una buona parte del gruppo che è stato promosso viene da Milano, poiché la palestra frequentata da queste ragazze è stata chiusa per alcuni problemi. Sono un esempio, molte di queste ginnaste vengono a Vercelli in treno, studiano viaggiando, mangiano sul treno. E' importante l’impegno delle famiglie. Il tragitto le impegna due ore tra andare e tornare.

Su quest’ultimo aspetto si è soffermata Laura Musazzo: “È bello vedere questa cooperazione da parte di una società prestigiosa di Vercelli, che ha sempre ottenuto ottimi risultati sul territorio e che ha continuato con l’impegno dei tecnici e dei ragazzi. Un applauso va anche al presidente che collabora con il Comune”.

Complimenti alla società anche da parte dell’assessore allo sport Mimmo Sabatino: “La Libertas di è comportata molto bene, ha sempre mantenuto alto il suo livello. Hanno disputato le ultime gare in maniera favolosa, stanno dando il massimo e sono in forte crescita nonostante il periodo difficile sia a livello economico sia dal punto di vista degli allenamenti. Noi come Comune stiamo vicini per aiutare lo sport in questo momento, cerchiamo sempre di aiutare tutti facendo il possibile. Con la Libertas c’è sempre stato un ottimo rapporto. La cosa bella è l’impegno da parte di persone che gratuitamente si mettono a disposizione dello sport e dei ragazzi”.

Non potevano mancare gli elogi alle atlete protagoniste: “Siete un orgoglio per la nostra città” ha detto il delegato del Coni Musazzo. “Per me è un onore essere qui, vi faccio i complimenti e faccio un plauso agli allenatori. Da parte del Comune voglio dirvi: brave”, ha aggiunto Sabatino.

Ecco le atlete che hanno centrato l'impresa: Marica Chiri, Aurora De Simone, Michela Fasolato, Elisa Tonna, Alessia Licciardi, Thelma Lapolombella, Giulia Perotti e Lisa Levati.

Lo staff degli istruttori: Enrico Pozzo, Federica Gatti, Barbara Bascetta, Francesca Passoni, Matteo Facelli e Fabrizio Gasparetti.

