La Pro Vercelli tra playoff e allenatore

E' scontato che la Pro Vercelli farà di tutto per proseguire la collaborazione con Francesco Modesto, tecnico che alla guida dei bianchi sta ottenendo degli ottimi risultati anche e soprattutto sotto il profilo del gioco. La squadra comunque adesso è concentrata sui playoff e la società (d.s. Alex Casella in testa) non ha ancora affrontato il discorso legato a Modesto. Ma nelle ultime settimane il mister calabrese è stato accostato al Crotone (ormai certo della retrocessione in B) e alla Primavera della Roma che dopo 28 anni chiuderà il rapporto con Alberto De Rossi. La Pro Vercelli, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già sul taccuino qualche alternativa a Modesto. Si vocifera di Luciano De Paola (nato a Crotone e avvistato di recente al "Piola"), ex Pergolettese, Aimo Diana (attuale allenatore del Renate) e Francesco Parravicini (ex Pro Sesto).