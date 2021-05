Il 3 maggio il protocollo per amichevoli e tornei

Nella giornata di giovedì 29 aprile si è tenuta una riunione di consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti della Figc il quale si è espresso circa la necessità di procedere ai ristorni a favore delle società iscritte stabilendo che le rate di iscrizioni versate dalle società in questa stagione sportiva verranno computate in conto per la prossima, nella quale pertanto verrà applicato il versamento della sola tassa associativa annuale, ovviamente per quanto riguarda i campionati di Lega e al netto di quelli di preminente interesse nazionale che hanno trovato svolgimento dal mese di aprile in avanti. Analoga richiesta verrà formulata alla Figc per quanto attiene ai campionati di settore giovanile e scolastico. Il consiglio della Lnd ha, altresì, statuito che ulteriori ristorni verranno stanziati alle società per quanto concerne il capitolo tesseramenti: sul tema procede, infatti, la trattativa per recuperare le somme assicurative versate con il tesseramento attraverso un accordo con la compagnia assicurativa per la riduzione o comunque facendo rientrare tali somme negli importi previsti dalla mutualità per i diritti tv, in modo da arrivare così ad azzerare o ridurre al minimo gli oneri sostenuti dalle società. In tema di settore giovanile, lunedì 3 maggio la Federcalcio pubblicherà il protocollo da applicarsi per una effettiva ripresa delle attività, oltre che con gli allenamenti collettivi attualmente autorizzati, anche per gare amichevoli e tornei. E’ stata inoltre istituita una commissione per valutare il blocco o la rimodulazione delle annate dei campionati che riferirà al prossimo consiglio in programma a metà maggio.

“Stiamo procedendo nella direzione della massima tutela delle società – commenta il presidente del Comitato regionale Figc Piemonte-Valle d'Aosta Christian Mossino – con la volontà di garantire tutti gli aiuti possibili attraverso misure di salvaguardia adeguate al particolare momenti di crisi in cui versa tutto il sistema sportivo”.