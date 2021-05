Vittoria d'obbligo per la Pro Vercelli

Dunque la Pro Vercelli può classificarsi terza, quarta o quinta. Se vince l’ultima partita della stagione regolare sul campo della Carrarese chiuderà terza al di là dei risultati che otterranno Renate e Lecco impegnate in casa rispettivamente contro Lucchese e Albinoleffe. Con il terzo posto, la Pro Vercelli si garantirebbe l’accesso alla fase nazionale dei playoff e tornerebbe in campo domenica 16 maggio. Sarebbe un toccasana per mister Modesto che potrebbe lavorare per due settimane recuperando al meglio i giocatori che hanno terminato il campionato con problemi post Coronavirus e acciacchi vari. Se i bianchi non riusciranno a imporsi allo stadio “Dei Marmi” probabilmente giungeranno quinti e scenderanno in campo già domenica 9 maggio al “Piola” per la gara secca del primo turno a eliminazione diretta contro Grosseto o Novara. Se toscani e azzurri giungeranno decimi a pari punti avanzerà la formazione piemontese per lo scontro diretto favorevole. Insomma, bisogna vincere a tutti i costi con la Carrarese.

2021 - Riproduzione riservata