Quando Morra fece gioire la Pro Vercelli in Toscana

Il pallone racconta di una sfida Carrarese-Pro Vercelli giocata il 3 febbraio 2019 e valida per la quinta giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C della stagione 2018/2019. Arbitra Matteo Marchetti della sezione laziale di Ostia davanti a 600 spettatori.

L’allenatore dei toscani Silvio Baldini schiera (modulo 4-2-4): Borra; Rosaia, Alari, L. Ricci, G. Ricci (dal 70’ Scaglia); Varone, Agyei; Bentivegna (dal 46’ Latte Lath), Tavano (dall’82’ Biasci), Maccarone, Piscopo (dal 57’ Valente). A disp. (Mazzini, Carissoni, Rollandi, Shehu e Cardoselli).

Vito Grieco, tecnico della Pro Vercelli (squalificato nella circostanza e sostituito in panchina dal vice Luca Salvalaggio), risponde con (modulo 4-2-3-1): Nobile; Berra (dall’88’ Crescenzi), Tedeschi, Milesi, Mammarella; Mal, Schiavon; Azzi (dall’88’ Iezzi), Germano (dall’84’ Emmanuello), M. Gatto (dal 68′ Rosso); Morra (dall’88’ Gerbi). A disp. (Moschin, Sangiorgi, Comi, L. Gatto, Grillo, Pezziardi e Foglia).

Il match viene deciso a un quarto d’ora dal termine, esattamente al 76’, da un gol del bomber Claudio Morra che servito appena dentro l’area batte inesorabilmente Borra.

Al termine di quel campionato, famoso perché iniziato a fine settembre e poi interrotto e ripreso a ottobre per via dei famosi ricorsi di Novara, Pro Vercelli, Ternana e Virtus Entella, le bianche casacche perdendo l’ultima gara della stagione regolare a Olbia si classificarono quinte con 64 punti. La Carrarese giunse settima a quota 62. Nel secondo turno dei playoff del girone A la Pro Vercelli perse 2-1 in rimonta al “Piola” proprio contro i toscani che si qualificarono alla fase nazionale. Una delusione incredibile per i bianchi che fino a febbraio erano stati al comando della graduatoria.

