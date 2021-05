Al PalaPregnolato la Final four promozione

L'Hockey Vercelli ha vinto la concorrenza con il Cgc Viareggio per organizzare la Final four di Serie A2 di hockey su pista. La società del presidente Gianni Torazzo ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della Fisr che sabato 22 e domenica 23 maggio ospiterà la PalaPregnolato di piazzale Domenicale i match che sanciranno le due promozioni nel campionato di A1.

"Siamo onorati di organizzare la manifestazione conclusiva della stagione - dicono i dirigenti dell'Hockey Vercelli, società nata nel luglio del 2019 - Ora ci adopereremo per mettere a puntino il programma e tutto il contesto".

Sabato 22 maggio alle ore 15 si terrà la prima semifinale, alle 18 la seconda. Domenica 23 finale per il terzo e quarto posto alle 15 e finalissima per il titolo di categoria alle 18. Saranno promosse in A1 le vincenti delle due semifinali di sabato. Engas Hockey Vercelli e Cgc Viareggio (primi classificati nei raggruppamenti A e B della stagione regolare) sono già qualificate alle semifinali. Le avversarie si conosceranno dopo la disputa delle eliminatorie in corso di svolgimento.