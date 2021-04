E.B. Ritmica Vercelli in grande spolvero

Altri brillanti risultati per l'E.B. Ritmica Vercelli che sta concludendo in queste settimane le varie prove regionali in vista dei campionati nazionali Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

Piazzamenti di grande prestigio arrivano dalla gara di Insieme Silver che si è svolta il 17 aprile a Borgosesia e che ha visto in pedana due squadre della società cittadina. Nel livello LA oro per la compagine composta dalle giovani Elisa Bissacco, Giulia Marchetti e Giulia Valentini che fanno piazza pulita salendo sul gradino più alto del podio con un esercizio di squadra al corpo libero e un punteggio di 10 punti. Successivamente per il livello LB argento per le compagne Benedetta Dellarole e Sabrina Deviza (nella foto sotto) che eseguono un esercizio in coppia con due cerchi impeccabile riuscendo a centrare l’obiettivo con un punteggio di 10,150 punti.

Altre gare da menzionare, avvenute in questo periodo sono sicuramente la prova interregionale Gold Allieve e la prova individuale Silver di livello LB. Nella prima, tenutasi a Biella il 10 aprile, Elena Bissacco, Rebecca Cardinale, Anna Chinaglia e Rebecca Tresoldi si sono comportante in modo ammirevole in mezzo a squadre di altissimo livello posizionandosi tredicesime.

A Chatillon il giorno successivo, 11 aprile, si è tenuta un'individuale Silver LB. Nel livello LB A1, quindi le più piccole in gara, Giulia Marchetti ha ottenuto un buon settimo posto con cerchio e corpo libero conseguendo un buon punteggio nel libero che l'ha vista a inizio gara tra le prime posizioni. Successivamente nel livello LB A3 sorprende positivamente Elisa Bissacco, che tira fuori la grinta e giunge quinta su ben 28 atlete, anch'essa con cerchio e corpo libero. Un risultato che fa ben sperare per questa giovane atleta che sta migliorando giorno dopo giorno.

L'E.B. Ritmica continua ad impegnarsi in competizioni di interesse nazionale e nelle prossime settimane concluderà le ultime prove di livello regionale per le qualificazioni ai successivi campionati italiani.