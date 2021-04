Il ritorno in bici del Velo Club Vercelli

Dopo un anno e mezzo di assenza il Velo Club Vercelli è tornato alle corse e a un pizzico di normalità con la partecipazione al memorial "Marcello Crobu" di Borgomanero, prima tappa del circuito Alpi Challenge 2021 valido come SuperPrestige Tricolore e rientrato in calendario dopo l'annullamento dell'edizione 2020 causa Coronavirus.

Con tutti i big della squadra fermi ai box per infortuni, malattia e un po' di prudenza nel rientrare a pedalare in gruppo numerosi la società vercellese ha schierato una formazione dai numeri limitati, otto partecipanti, ma che si è fatta valere e ha onorato il titolo conquistato nel 2019.

Tante facce nuove e qualche volto noto: Fabio Moreni che ha raggiunto in squadra il fratello Roberto per pedalare nuovamente con gli stessi colori, i coniugi Vito Greco e Silvia Coda da Biella all'esordio in squadra dopo tanti anni nel Free Bike Biella, che hanno subito raccolto risultati, il giovane Leonardo Marzatico alla prima gara nel Velo Club Vercelli e subito piazzato, Davide Casto (altro nuovo acquisto) che si è rivelato un solido cicloturista al pari di Pierenrico Morano e Roberto Avetta, nominato capitano di giornata per anzianità di tesseramento, che ha guidato con grinta i ragazzi (e ragazza) del Velo Club alla conquista del quinto posto nella classifica a squadre.

I risultati individuali: Leonardo Marzatico quarto tra i Debuttanti/Junior (ventesimo assoluto), Roberto Avetta nono tra i Senior 2 (settantasettesimo assoluto), Vito Greco terzo nei Supergentlemen A (quarantacinquesimo assoluto), Silvia Coda quarta tra le Donne 2 (novantacinquesima assoluta), Fabio e Roberto Moreni, undicesimo e tredicesimo tra i Veterani 2 (novantaseiesimo e centodiciottesimo assoluti), Davide Casto quattordicesimo tra i Gentlemen 1 (centonono assoluto) ed Enrico Morano nono tra i Supergentlemen A (centodiciannovesimo assoluto).

In ordine di tempo il prossimo appuntamento del sodalizio vercellese è la ciclopedalata Biella-Oropa di sabato 8 maggio, competizione ciclistica a squadre che vedrà impegnati i partecipanti sulla “Montagna Pantani”, ricordando la celebre scalata effettuata dal "Pirata" di Cesenatico nell'indimenticabile tappa del Giro d’Italia del 1999.