Alla Pro Vercelli servono 4 punti per il terzo posto

Ripensando alla gara di domenica scorsa contro il Piacenza, quattro punti - cioè quel che serve alla Pro per chiudere il campionato al terzo posto - sembrano una montagna da scalare. Ascoltando, invece, Francesco Modesto in conferenza stampa la sensazione è che la squadra sia pronta e sul pezzo come, peraltro, lo è stata tutta la stagione: “Credo che domenica abbiamo toccato il fondo - dice il tecnico della Pro Vercelli senza troppi giri di parole - Tutti noi siamo molto arrabbiati e abbiamo voglia di dimostrarlo sul campo”.

La società ha previsto un mini-ritiro (a Lerici dopo la sfida di domani) per unire senza far ritorno a Vercelli le due trasferte, mercoledì 28 aprile a Pontedera e domenica 2 maggio sul terreno della Carrarese.

“Abbiamo molto apprezzato l’iniziativa della società - ha detto ancora Modesto - e siamo determinati a chiudere bene a tutti i costi un percorso che, da inizio stagione, ci ha visto sempre tra il primo e il terzo posto. Con Piacenza abbiamo pagato una certa stanchezza mentale e la mancanza di lucidità. Dobbiamo essere più tosti, soprattutto in fase difensiva”.

Per le trasferte in Toscana il tecnico ha recuperato anche gli ultimi giocatori attardati dal Coronavirus, ma ha perso definitivamente Francesco Mezzoni. Per il laterale sinistro classe 2000 la stagione è finita, dal momento che l'infortunio subito contro il Lecco gli ha procurato la lesione del legamento del ginocchio.

Al "Mannucci" di Pontedera, recupero della diciassettesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C, calcio di inizio alle ore 15. Arbitra Arena di Torre del Greco. Ai padroni di casa basta un punto per centrare la matematica qualificazione ai playoff con 90 minuti di anticipo essendo in vantaggio sul Novara negli scontri diretti.

