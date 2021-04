Comi (Pro Vercelli): "In Toscana per due battaglie"

“Adesso non dobbiamo buttare via tutto, la squadra ha bisogno di recuperare le energie fisiche e mentali. Dovrò scegliere bene chi far giocare in queste ultime due partite”.

La delusione la si legge in faccia a Francesco Modesto. Il tecnico della Pro Vercelli, però, guarda avanti e a un finale di campionato intenso: “Dobbiamo stringere i denti e pensare alle prossime. Stamattina (domenica - n.d.r.) abbiamo perso altri due giocatori (Auriletto e Gatto, alle prese con un virus influenzale - n.d.r.), per cui contro il Piacenza abbiamo fatto il massimo di quel che potevamo. Adesso è importante giocare al meglio le prossime due”.

Anche l'attaccante Gianmario Comi pensa a Pontedera e Carrarese: “Contro il Piacenza abbiamo dato tutto quel che avevamo. Non dobbiamo fare drammi, ma concentrarci per le prossime partite di mercoledì e domenica”.

La Pro si trasferirà a Lerici già da martedì e rientrerà a Vercelli domenica, per una sorta di mini-ritiro che ha l'obiettivo di compattare ancora di più la squadra: “Apprezzo l’iniziativa della società, vuol dire che qui tutti ci crediamo. Vogliamo fare bene queste ultime due gare, perché vorrebbe dire che, a fine stagione, saremo arrivati terzi. In Toscana? Su quei campi si sa che c’è sempre da dare battaglia”.

