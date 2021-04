Multimed al secondo successo consecutivo

Secondo successo consecutivo per i ragazzi della Multimed Volley Vercelli, che sabato alla palestra Bertinetti hanno superato la Laica Volley Arona per 3-1.

“Sono molto soddisfatto sia del risultato che della prestazione - dice il coach dei biancoblu Fabio Zimbaldi - anche se, come capitato nelle precedenti gare, per un set abbiamo spento la luce commettendo una serie di errori consecutivi che hanno permesso agli avversari di rientrare in gara. Poi siamo stati comunque bravi a riprendere a giocare come sappiamo e a conquistare una vittoria importantissima”.

Partono forte i vercellesi che giocando una buona pallavolo conquistano agevolmente sia il primo (25-15) che il secondo parziale (25-17). Poi un leggero calo nel terzo periodo permette ai novaresi di ridurre le distanze (25-18), ma nel quarto set sono ancora i padroni di casa della Multimed che con caparbietà si impongono 25-16 e chiudono la pratica. Grazie ai tre punti conquistati, capitan Innocenti & C. si portano a quota 9 e consolidano il quarto posto nella graduatoria generale del mini-girone di Serie C.

