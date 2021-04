Inopinato passo falso della Mokaor

Inaspettato passo falso esterno per la compagine della Mokaor Vercelli che sabato è stata superata per 3-1 sul parquet del Cantine Rasore Ovada vanificando così l'ottima vittoria ottenuta nel recupero di giovedì sera contro la Nuova Elva Occimiano (3-0), formazione però di ben altra caratura.

“Non abbiamo sicuramente disputato una delle nostri migliori prestazioni - dice il coach della pallavoliste vercellesi Luca Gherardi - ma nota di merito alle nostre avversarie che per contro sono state impeccabili, soprattutto in difesa. Peccato perché con questa sconfitta ci siamo giocati il primo posto del mini-girone del campionato di Serie C. Ora non dobbiamo commettere errori nelle prossime due partite per sperare ancora nella seconda posizione”.

A due turni dal termine della stagione regolare, ossia della partita di recupero contro Alessandria Volley di martedì 27 Aprile (fischio d'inizio fissato alle ore 20,30 alla palestra Bertinetti) e del match casalingo contro Zs Ch Valenza di sabato 1° maggio, infatti le vercellesi di "patron" Roberto Borrini si trovano al terzo posto, a -4 da Nuova Elvo Occimiano e Club '76 Playasti.

