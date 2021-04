Il Borgovercelli brinda con Pinelli e Premoli

Borgovercelli "corsaro" a Roccapietra contro la Dufour Varallo e LG Trino a un soffio dalla vittoria con la capolista Pro Eureka nella terza giornata del girone A di Eccellenza.

Al “Roberto Picco” di Trino è finita 2-2 fra LG Trino e Pro Eureka. Mister Roberto Gioia ha schierato la sua squadra con Mastrorillo, Albino, Bytyci (dal 46' Brugnera), Bussi, Baggio, Francia, Coppola (dal 58' Troplini), Birolo, Cabrini (dall'88' Ferrari), Bissacco e Battista (dal 74' Bouchefra). A disp. (Dinaro, Pane, Misbah, Giarola e Zaia).

Pro Eureka avanti all'8 con Tabone, pareggio di Cabrini al 32’, vantaggio trinese al 73’ con Bussi e pari ospite all’88’ con Niada su rigore.

Al “Bacci” il Borgovercelli batte 2-0 la Dufour con un gol per tempo. L'allenatore Gregory Moretto ha schierato il Borgovercelli con Cantele, Premoli, Gnemmi, Frascoia, Biano, Graziano, Secci (dall'82' F. Petrillo), Rossi, Pinelli (dal 76' Trevisio), Rognone (dal 61' N. Petrillo) e Meo Defilippi (dal 68' Bertola). A disp. (Bonassi, Negretti, Miglietta, Verbano e Cicogna).

Le reti dei borghini sono state segnate da Pinelli al 10' e da Premoli all'88'.

Gli altri risultati: Oleggio-Lucento 1-1; La Biellese-Aygreville 4-2; Borgaro-RG Ticino rinviata; ha riposato: Atletico Torino.

La classifica: Borgovercelli e Pro Eureka p.ti 7; La Biellese e RG Ticino* 6; LG Trino e Aygreville 4; Oleggio, Lucento, Dufour Varallo e Borgaro* 1; Atletico Torino 0.

N.B.: *una partita da recuperare.

Primi punti per il Piemonte Sport femminile nel campionato di Serie C di calcio a cinque. Le ragazze di mister Elia Pettinato hanno battuto il Candiolo per 2-1 con doppietta di Borando. Hanno giocato: Capuano, Spatola, Borando, Candida, Ossola, Giani, Vannini, Pepe, Spina e Gulli.

