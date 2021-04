Engas: storica doppietta in Coppa Italia

Trionfo totale per l'Engas Hockey Vercelli nelle finali di Coppa Italia a Forte dei Marmi. Dopo la vittoria del Trofeo ottenuta dalla squadra di Serie B contro l'Amatori Pesaro nella giornata di sabato 24 aprile, anche la formazione nerogialloverde di Serie A2 ha vinto la finalissima di categoria. Nella mattinata di domenica 25 aprile il team allenato da Paolo De Rinaldis ha sconfitto per 5-2 il Centro Giovani Calciatori Viareggio guidato da Massimo Mariotti, ex Ct della Nazionale. Sono quindi due le coppe che l'Hockey Vercelli si porta a casa dal fine settimana in Toscana.

Primo tempo equilibratissimo e a ritmi forsennati. Engas avanti di due reti grazie alle realizzazioni di Giorgio Maniero e Matteo Brusa, prima della rimonta del Cgc Viareggio con la doppietta del cannoniere Samuele Muglia. Nel finale di frazione però, nel momento di maggiore di difficoltà per i vercellesi, un guizzo dell'argentino Juan José Moyano riporta in vantaggio i nerogialloverdi. Ripresa senza storia grazie alla marcatura in apertura del capitano Marco Motaran, che mette la strada in discesa prima della chiusura ancora di Moyano su rigore.

"Questa è una vittoria che vogliamo dedicare alla città di Vercelli, ai nostri tifosi, ai soci e al nostro consiglio direttivo - ha detto il vicepresidente della società nerogialloverde Alvise Racioppi nel dopopartita - Lavorando tutti insieme possiamo riportare l'hockey su pista italiano a grandi livelli internazionali".

"La vittoria è una grande soddisfazione per me, vercellese e con l'hockey nel dna - ha detto invece capitan Marco Motaran - Questa per me è stata l'ultima Coppa Italia disputata da giocatore".

Il tabellino dell'incontro (5-2).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Perroni, Maniero, Ehimi, Brusa, Moyano, Ferrari, Schena e Lopriore. All.: De Rinaldis



CGC VIAREGGIO: Carmazzi, Muglia, Gemignani, Ojeda, Rosi, Deinite, Lombardi, Puccinelli, Brunoro e Torre. All.: Mariotti.

ARBITRI: Davoli di Correggio e Hyde di Breganze.

MARCATORI: al 1'22" Maniero (E), al 12'31" Brusa (E), al 16'46" e al 19'19" (rig.) Muglia (C); al 21'10" e al 44'25 (rig.) Moyano (E); al 28'04" Motaran (E).

NOTE - Espulsione temporanea: Muglia (C, 2').

