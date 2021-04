Primo trionfo della storia per l'Engas

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli ha vinto la Coppa Italia di categoria. Oggi, sabato 24 aprile, la formazione allenata da Andrea Perroni ha battuto per 5-3 in finale l'Amatori Pesaro, sulla pista di Forte dei Marmi (sede unica per tutte le categorie in questo fine settimana di finalissime).

Protagonista ancora una volta il capitano Amleto Francazio, autore di una doppietta. A bersaglio anche Oscar Ferrari, Nicola Fiorentino e David Macini. Per l'occasione quindi Perroni ha schierato alcuni rinforzi della prima squadra nerogialloverde, quella di Serie A2, come appunto Ferrari, Peter Ehimi e Sebastiano Schena, anche per sopperire alle assenze degli infortunati Paolo Fornaro e Matteo Ceresa.

Primo titolo in assoluto quindi nella storia dell'Hockey Vercelli, società fondata nel luglio del 2019.

"Una gioia immensa - dicono i dirigenti della società dalla Versilia - Questo Trofeo ha un grande valore visto che già l'anno scorso avevamo centrato la finalissima, poi non disputata per l'esplosione del Coronavirus".

Domani, domenica 25 aprile, toccherà alla squadra di A2 provare ad aggiudicarsi la Coppa Italia, nella finale contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Il team allenato da Paolo De Rinaldis giocherà alle ore 11, sempre a Forte dei Marmi.

Il tabellino dell'incontro (5-3).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Pasciullo, Schena, Fiorentino, Macini, Ehimi, Francazio, Aprile, L. Uboldi, Ferrari e A. Uboldi. All.: Perroni.

AMATORI PESARO: Lucchi, Marrone, A. Barberi, Ridolfi, E. Barberi, Gasparini, Storti, Ferri, Uva e Lodovici. All.: E. Barberi.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

MARCATORI: all'11'20 Uva (A), al 14'40 Ferri (A), al 16'30 Macini (E), al 34'01 e al 35'30 Francazio (E), al 43'05 Ferrari (E), al 46'15' E. Barberi (A) e al 49'51 Schena (E).

2021 - Riproduzione riservata